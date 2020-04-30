Trump'ın iddialarına Çin'den cevap: Bununla ilgilenmiyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik "Çin başkanlık yarışını kaybetmem için elinden geleni yapacak" sözlerine yanıt verdi. Geng, "ABD seçimleri iç ilişkidir, buna müdahalede bulunmakla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı ve "Umuyoruz ki ABD Çin'i kendi seçim politikasına sürüklemez" dedi.

Donald Trump, Reuters'a verdiği röportajda Pekin yönetiminin kendisi yerine rakibi Joe Biden'ı başkan olarak görmek isteyeceğini söylemişti. Trump ayrıca, salgın nedeniyle Çin’e herhangi bir maddi yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna ise, "Yapabileceğim çok fazla şey var. Şu anda neler olup bittiğine bakıyoruz" demişti.