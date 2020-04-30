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Dünya

Trump'ın iddialarına Çin'den cevap: Bununla ilgilenmiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik "Seçimleri kaybetmem için ellerinden geleni yapıyorlar" iddiasına yanıt veren Çin Dışişleri, "ABD'nin seçimlerine müdahaleyle ilgilenmiyoruz. Umuyoruz ki ABD Çin'i kendi seçim politikasına sürüklemez" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:29:00 -
Trump'ın iddialarına Çin'den cevap: Bununla ilgilenmiyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik "Çin başkanlık yarışını kaybetmem için elinden geleni yapacak" sözlerine yanıt verdi. Geng, "ABD seçimleri iç ilişkidir, buna müdahalede bulunmakla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı ve "Umuyoruz ki ABD Çin'i kendi seçim politikasına sürüklemez" dedi.

Donald Trump, Reuters'a verdiği röportajda Pekin yönetiminin kendisi yerine rakibi Joe Biden'ı başkan olarak görmek isteyeceğini söylemişti. Trump ayrıca, salgın nedeniyle Çin’e herhangi bir maddi yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna ise, "Yapabileceğim çok fazla şey var. Şu anda neler olup bittiğine bakıyoruz" demişti.

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