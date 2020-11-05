Trump'ın hile suçlamalarına Biden'dan tek cümlelik cevap
Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump'ın peşe hile suçlamalarına Demokrat Aday Joe Biden'dan tek cümlelik cevap geldi.
ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Demokratların başkan Adayı Joe Biden'den oy sayma işlemleri devam ederken Twitter hesabından destekçilerine çağrıda bulundu.
Joe Biden, Trump'ın mesajlarının aksine seçmenlerine sabırlı olması çağrısında bulunurken, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Sabırlı olun millet. Oylar sayılıyor ve olduğumuz yer konusunda kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.
Son verilere göre Demokratların başkan Adayı Joe Biden seçimi önde götürüyor. Kritik eyalet olan Nevada'da Biden ipi göğüslüyor.