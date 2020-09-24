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Dünya Trump'ın gündemi sarsan sözleri sonrası flaş açıklama
Dünya

Trump'ın gündemi sarsan sözleri sonrası flaş açıklama

3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın adil ve özgür bir seçimin sonucunu kabul edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 22:09:00 -
Trump'ın gündemi sarsan sözleri sonrası flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" diyerek sorduğu kritik soruya Trump, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermiş ve ardından Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik bir algı oluşmuştu.

Beyaz Saray'da düzenenen basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın adil ve özgür yapılan bir seçimin sonucunu kabul edeceğini açıkladı.

Seçim sonucunun kabul edillip edilmeyeceği şeklindeki sorunun muhatabının Demokratlar olduğunu söyleyen McEnany, Hillary Clinton'ın "Partilerin oyları yakın çıkarsa Biden seçim sonuçlarını kabullenmeli." sözlerini hatırlatarak, posta yoluyla oy kullanmanın sıkıntılarına değindi.

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