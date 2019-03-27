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Trump’ın Golan Tepeleri kararının ardından Suriye, Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın, işgal altında bulunan Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ilan etmesinin ardından Suriye, Güvenlik Konseyi’ni konuyu görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:05
Trump’ın Golan Tepeleri kararının ardından Suriye, Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın, işgal altında bulunan Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ilan etmesinin ardından Suriye, Güvenlik Konseyi’ni konuyu görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.


Suriye’nin BM Güvenlik Konseyi misyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ni İsrail’in toprağı olarak tanıdığını açıklamasının ardından BM Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunarak acil toplantıya çağırdı. Güvenlik Konseyi’nin Fransız Başkanı François Delattre’nin henüz böyle bir toplantı tarihi belirlememesine rağmen Suriye’nin isteğinin konseyin gelecek toplantısında ele alınacağı kaydedildi.


Güvenlik Konseyi bugün, BM’nin Golan’daki barış güçlerinin geleceğini görüşmek üzere toplanacağı belirtildi.


ABD Başkanı Donald Trump’ın tek yanlı olarak Golan Tepeleri’nin İsrail’in egemenliği altında olduğunu açıklamasına kınama geldi. Suriye, Güvenlik Konseyi’nin, 1967’den beri İsrail’in işgali altında bulunan, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri’den İsrail’in çekilmesi kararını sürdürmesini istedi.


Trump’ın kararına karşı dün Suriye’de büyük protesto gösterileri yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD’yi açık saldırganlıkla suçlayarak uluslararası hukuku küçümsemesini kınadı.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerika’da bir kişinin kalkıp da, uluslararası hukuka ve teamüllere aykırı olarak bir ülkenin toprağını onu işgal eden başka bir ülkeye vermesini kimse hayal edemez" dedi.


ABD’nin müttefiki olan Kanada ve Avustralya da kararı onaylamadıklarını açıkladı. ABD’nin Körfez ülke müttefikleri olan Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Kuveyt de kararı eleştirerek bu hareketin bölgesel istikrara ve İsrail-Filistin barış sürecine olumsuz etkileri olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:05
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