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Dünya Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!
Dünya

Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:05:00 -
Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Twitter hesabından görevine son verdiği Savunma Bakanı Mark Esper'in yerine atanan Miller, bakanlık çalışanlarına bir yazı gönderdi.

"Savaşı bitirmeye kararlıyız"

Miller, yazıda El Kaide ile savaşın halen devam ettiğini belirterek, "Geleceğe hazırlanırken, El Kaide'nin 2001'de kıyılarımıza getirdiği savaşı bitirmeye kararlıyız. Bu savaş bitmedi." ifadelerini paylaştı.

El Kaide'yi ve ortaklarını yenmenin eşiğine geldiklerini kaydeden Miller, "Ancak savaşın sonunu görememe konusunda geçmişteki stratejik hatamızdan kaçınmalıyız. Gerçekten bu mücadele uzun sürdü." ifadelerini kullandı.

"Tüm savaşlar bitmeli"

Miller, "Bizler sürekli bir savaş halkı değiliz, bu, savunduğumuz ve atalarımızın uğruna savaştığı her şeyin karşıtı. Tüm savaşlar bitmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Şimdi eve dönme zamanı"

Savaşları bitirmenin uzlaşma ve ortaklık gerektirdiğine işaret eden Miller, "Zorluklarla karşılaştık, elimizden geleni yaptık. Şimdi eve dönme zamanı." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin Afganistan çekilmesi tartışması

Miller'in çalışanlarına gönderdiği yazıdaki ifadeleri, Trump'ın başkanlığı devretmeden Afganistan'dan askerleri hızla geri çekmeyi zorlayabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu.

Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında ABD askerlerinin içinde bulunduğu savaşları bitirme sözü vererek başta Afganistan olmak üzere çatışma bölgelerindeki birlikleri geri çekeceği vaadinde bulunmuştu.

ABD başkanı seçilmesinin ardından Trump, 2017'de Taliban ile müzakereleri gündeme getirmiş ve iki tarafın temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya gelmişti.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını açıklamış, ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan saldırıda bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı ertelemişti.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlanmış, 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre Taliban, El Kaide'ye barınak sağlamaktan vazgeçmeyi kabul ederken, ABD askerlerinin de ülkeden tamamen çekilmesi şartı koşuluyordu.

Geçen ay Twitter hesabından askerlerin Noel'e kadar evlerine dönmesini beklediğini kaydeden Trump'ın, Afganistan'dan askerlerin geri çekilme sürecinin yavaş ilerlemesinden memnun olmadığı ifade ediliyordu.

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