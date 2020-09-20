Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’a yakın olarak bilinen Stanford Üniversitesi'ne bağlı Hoover Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Victor Davis Hanson, Yunan medyasına Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kathimerini gazetesine röportaj veren Victor Hanson, ‘Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkar mı?’ sorusuna ‘Böyle bir çatışma çıkmaz’ yanıtı verdi.
Yunanistan ve Türkiye’nin NATO üyesi olan iki devlet olduğunu kaydeden Hanson, Yunanistan’ın Türkiye’nin müttefiki Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.
Hanson, Türkiye’nin bölgede temkinli davrandığını söyledi.
Fransızlarda Türkiye’yi yazdı
Fransız haber sitesi Aleteia, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kararlı adımlar attığını yazdı