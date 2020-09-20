  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
Dünya

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:21:00 -
Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın olarak bilinen Stanford Üniversitesi'ne bağlı Hoover Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Victor Davis Hanson, Yunan medyasına Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Victor Hanson, ‘Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkar mı?’ sorusuna ‘Böyle bir çatışma çıkmaz’ yanıtı verdi.

Yunanistan ve Türkiye’nin NATO üyesi olan iki devlet olduğunu kaydeden Hanson, Yunanistan’ın Türkiye’nin müttefiki Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.

Hanson, Türkiye’nin bölgede temkinli davrandığını söyledi.

Fransızlarda Türkiye’yi yazdı

Fransız haber sitesi Aleteia, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kararlı adımlar attığını yazdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular
Gündem

Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular

Darbeci Sisi’nin yönettiği Mısır, Türkiye ile işbirliği şartını açıkladı. Kahire yönetimi, Ankara ile kurulacak ilişkinin Arap Dörtlüsü olar..
'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Aliyev Ermenistan'ın korkudan ne yaptığını açıkladı
Gündem

Aliyev Ermenistan'ın korkudan ne yaptığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlarının Ermenistan yönetimini korkuttuğunu söyledi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı