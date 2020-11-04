Trump'ın ekibi kritik eyalette oy sayımının durdurulması için dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, Michigan'da oyların sayım işleminin sürdüğünü ve yarışın kafa kafaya gittiğini vurguladı.

Birçok oy sayım merkezine gözlem için yaptıkları talebin reddedildiğinin altını çizen Stepien, "Michigan'daki eyalet mahkemesinde, bize oy sayımı için gözlem için gerekli erişim verilene kadar oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtık. Aynı zamanda halihazırda açılmış ve sayılmış oy pusulalarının da yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Stepien, Trump'ın Michigan'da ve diğer yerlerde meşru tüm oyların sayılmasını sağlamak istediğini aktardı.