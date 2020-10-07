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Aktüel Trump'ın Doktoru Conley: "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok"
Aktüel

Trump'ın Doktoru Conley: "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:16:38 -
Trump'ın Doktoru Conley: "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok"

WASHINGTON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

"Başkan Trump bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi." ifadesiyle başladığı notta Conley, Trump'ın değerlerinin normal seviyede olduğunu ve durumunun "stabil" seyrettiğini aktardı.

Conley, "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok. Başkan Trump hastaneye yatırıldığı ilk günlerden sonra hiç oksijen desteğine ihtiyaç duymadı." bilgisini paylaştı.

Trump'tan dün alınan laboratuvar örneklerinde Kovid-19'a karşı, tespit edilebilir seviyede antikora rastladıklarını vurgulayan Conley, Trump'ın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.



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