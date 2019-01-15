Trump’ın derdi Münbiç’i vermemek

Göksel Çağlav Ankara

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den askerlerini çekme konusunda kararlı olduğunu gösterirken, yaptığı çelişkili açıklamalarla da dünyada alay konusu olmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Münbiç başta olmak üzere, Fırat’ın doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik harekat öncesinde, ABD Başkanı Trump’ın çelişkili açıklamaları ve Türkiye’yi ekonomiyle tehdit etmesi tepkiyle karşılandı.

Trump’a tweetli cevap

Trump’ın gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı, “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz” şeklindeki açıklamaları, Türkiye’de sert tepkilere neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Trump’ın tehdidine Başkan Erdoğan’ın tweetiyle karşılık verdi. Savunma bakanlığı Erdoğan’ın 2015’teki “Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” tweetini paylaştı.

Teröristlere şirinlik

ABD Başkanı Trump’ın yaptığı paylaşımdan, sınırımızdan 20 mil (32 Km) içeriye girmek konusunda ikna olduğu anlaşılırken, terör sevici kurmaylarının daha fazlasına müsaade etmedikleri gözleniyor. Türkiye sınırından Suriye’ye içine doğru terör örgütü YPG’nin işgali altında bulunan 32 km’lik alan içerisinde, Ayn el Arap (Kobani), Ayn İsa, Malikiye, Kamışlı, Tel Abyad, Resulayn bulunuyor. Ancak 40 km uzaklıkta bulunan Münbiç kapsamın dışında kalıyor. Trump’ın açıklamasında sadece 8 km mesafe kalan Münbiç şehir merkezi ve güneyi için ABD’nin bölgeden askerlerini çekene kadar YPG’ye şirin gözükmek için bıraktığı bir alan olarak gözüküyor.

Askeri kaynaklar, Trump’un açıklamasının, ABD’nin terör örgütünü, ‘Askerlerini çekene kadar’ oyalama taktiği olduğunu belirterek, “Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz” diyerek açık kapı bırakmaya çalıştığına dikkat çekiyor.