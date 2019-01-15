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Trump’ın derdi Münbiç’i vermemek

Bir açıklaması diğerini tutmayan ABD Başkanı Trump, son açıklamasında Türkiye’nin kuzey Suriye’de 32 km derinliğe kadar inmesine razı olduklarını belirtirken, asıl amacı Münbiç’i Türkiye’ye kaptırmamak. 40 km uzaklıkta bulunan Münbiç’teki terörist varlığını korumak isteyen ABD Başkanı, YPG’ye şirin gözükmek istiyor.

15 Ocak 2019 Salı 15:04
Trump’ın derdi Münbiç’i vermemek

 Göksel Çağlav  Ankara 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den askerlerini çekme konusunda kararlı olduğunu gösterirken, yaptığı çelişkili açıklamalarla da dünyada alay konusu olmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Münbiç başta olmak üzere, Fırat’ın doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik harekat öncesinde, ABD Başkanı Trump’ın çelişkili açıklamaları ve Türkiye’yi ekonomiyle tehdit etmesi tepkiyle karşılandı.

Trump’a tweetli cevap

Trump’ın gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı, “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz” şeklindeki açıklamaları, Türkiye’de sert tepkilere neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Trump’ın tehdidine Başkan Erdoğan’ın tweetiyle karşılık verdi. Savunma bakanlığı Erdoğan’ın 2015’teki “Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” tweetini paylaştı.

Teröristlere şirinlik

ABD Başkanı Trump’ın yaptığı paylaşımdan, sınırımızdan 20 mil (32 Km) içeriye girmek konusunda ikna olduğu anlaşılırken, terör sevici kurmaylarının daha fazlasına müsaade etmedikleri gözleniyor. Türkiye sınırından Suriye’ye içine doğru terör örgütü YPG’nin işgali altında bulunan 32 km’lik alan içerisinde, Ayn el Arap (Kobani), Ayn İsa, Malikiye, Kamışlı, Tel Abyad, Resulayn bulunuyor. Ancak 40 km uzaklıkta bulunan Münbiç kapsamın dışında kalıyor. Trump’ın açıklamasında sadece 8 km mesafe kalan Münbiç şehir merkezi ve güneyi için ABD’nin bölgeden askerlerini çekene kadar YPG’ye şirin gözükmek için bıraktığı bir alan olarak gözüküyor.

 Askeri kaynaklar, Trump’un açıklamasının, ABD’nin terör örgütünü, ‘Askerlerini çekene kadar’ oyalama taktiği olduğunu belirterek, “Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz” diyerek açık kapı bırakmaya çalıştığına dikkat çekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:04
  1. Ankara
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  4. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  5. Fırat’ın doğusu
  6. PKK/YPG
  7. Milli Savunma Bakanlığı
  8. Başkan Erdoğan
  9. YPG
  10. Ayn el Arap
  11. Ayn İsa

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