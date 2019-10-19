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Trump’ın ahlaksızlığı piyasaya düştü! ABD'yi sarsacak 'genelev' iddiası

ABD'de piyasaya yeni çıkacak olan bir kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ı zora sokacak iddialar yer aldı. İddialara göre; Trump 1982 yılında bir genelevde 18 yaşından küçük kızla fuhuş yapmış.

19 Ekim 2019 Cumartesi 19:41
Trump’ın ahlaksızlığı piyasaya düştü! ABD'yi sarsacak 'genelev' iddiası

ABD'de yakında piyasaya çıkacak "All the President's Women: Donald Trump and the Making of a Predator" kitabının yazarları Barry Levine ve Monique El-Faizy, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Yazarlar, bir mafya üyesinin kendilerine ABD Başkanı Donald Trump'ın 1982 yılında genelevde 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdiğini söylediğini öne sürdüler. Bu olayların çıkacak kitapta da olduğunu belirten yazarlar, kendilerine mafya üyesinin, genelevi işleten bir başka mafya üyesi olan John Tino'nun Trump'ın ilişkiye girdiği odaya gizli kamera yerleştirdiğini ve görüntülerin de mafyanın liderine yollandığını söylediğini ifade ettiler.

Trump sürekli o kızı istiyordu

Trump'ın evlilik dışı cinsel münasebete girdiği iddia edilen kızı bulamadıklarını söyleyen yazarlar, mafya üyesinin iddiasına göre Trump'ın geneleve gelince sürekli 18 yaşından küçük kızı istediğini ifade ettiler. Trump'ın o yıllarda genelevde çalışan bir kadından kocası ile gözü önünde ilişkiye girmesini istediğini de belirttiler.

Mafya üyesi: Bu olaylar benimle mezara gitmesin diye anlattım

Görüntülerin verildiği mafya babasının 1986 yılında öldürüldüğünü belirten mafya üyesi gördükleri ve bildiklerini mezara götürmek istemediği için yazarlarla paylaştığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:41
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Barry Levine
  3. Monique El-Faizy
  4. ABD

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