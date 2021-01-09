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Dünya Trump’ı taklit etti, hesabından oldu
Dünya

Trump’ı taklit etti, hesabından oldu

Sosyal medya kuruluşu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 18:04:00 -
Trump’ı taklit etti, hesabından oldu

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı.

Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi.

Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşım yaptı.

Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.

İsviçre ve Liechtenstein’daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis’te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hesabını taklit etmişti.

Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron’un partisinden ayrılması ile sonuçlanmıştı.

Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

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