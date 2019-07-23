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Trump'ı şoke eden gelişme! Ülkenin cumhurbaşkanı hepsini reddetti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev,ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşmayı reddetti.

23 Temmuz 2019 Salı 18:43
Trump'ı şoke eden gelişme! Ülkenin cumhurbaşkanı hepsini reddetti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını veto ettiği belirtildi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun cumhurbaşkanlığı basın sözcülüğüne dayandırdığı haberine göre 19 Temmuz'da Bulgaristan Parlamentosu tarafından kabul edilen anlaşma taslağı Radev tarafından geri çevrildi.
Radev, parlamentodaki oylama sırasında yaşanan tartışmaların F-16 alımı konusunda toplumsal uzlaşma sağlanmadığını gösterdiğini belirtti.

"Endişe verici..."

Radev, "Her iki taraf için de kabul edilebilir sözleşme koşullarının bulunduğuna dair ulusal uzlaşı ve güvence olmadan kendimizi (uzun yıllar geçerli olacak) yükümlülükler altına sokmak son derece endişe verici" dedi.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Radev, ABD'nin Bulgaristan hükümetini köşeye sıkıştırıp, Sofya'ya etkin silahları olmayan pahalı uçaklar sattığını söylemişti.

Başbakan Boyko Borisov da, yeni F-16'ların ülkenin savunma alanındaki otoritesini artıracağını belirterek, ABD hükümetine peşin ödeme yapılması kararını tek başına aldığını ve kendisinden sonra gelecek iktidarlara borç bırakmak istemediğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:43
  1. ABD
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