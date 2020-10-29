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Dünya Trump'ı seçim öncesi çarptılar
Dünya

Trump'ı seçim öncesi çarptılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti, önümüzdeki hafta gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde banka hesaplarının hacklendiğini ve Başkan Donald Trump'ın kampanyasında kullanılacak 2,3 milyon doların çalındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:13:00 -
Trump'ı seçim öncesi çarptılar

Amerika'da başkanlık seçimlerine günler kala Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın banka hesabı hacklendi. 2,3 milyon doların çalındığı belirten Cumhuriyetçi Parti Wisconsin Eyaleti Başkanı Andrew Hitt, ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) haber verdiklerini ve konunun incelendiğini duyurdu.

Hitt, seçime bir hafta kala kampanyalarında harcama yapamamanın kendilerine büyük zarar verebileceğini belirtti.

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