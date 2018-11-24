Trump'ı köşeye sıkıştıran iddia!

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Kıdemli Üyesi, Rhodes Island eyaleti Senatörü Jack Reed, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.





Trump yalan söylüyor

CNN muhabirinin "Trump'ın CIA'nın bulguları konusunda yalan söylediğini düşüyor musunuz?" sorusuna Reed, "Evet, CIA Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle doğrudan bağlantılı olduğu sonucuna ulaştı." ifadesini kullandı.



ABD basınındaki, "CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı" iddialarını doğrulayan Reed, "(CIA'in vardığı sonuç) Bu, gerçeklere ve analizlere dayandı. CIA'nın bir sonuca varmadığını düşünmek doğru değil." diye konuştu.

