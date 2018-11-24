0553 313 94 23

Trump'ı köşeye sıkıştıran iddia!

ABD’de Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Başkan Donald Trump’ı köşeye sıkıştıracak bir iddia gündeme geldi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 07:16
Trump'ı köşeye sıkıştıran iddia!

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Kıdemli Üyesi, Rhodes Island eyaleti Senatörü Jack Reed, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Trump yalan söylüyor

CNN muhabirinin "Trump'ın CIA'nın bulguları konusunda yalan söylediğini düşüyor musunuz?" sorusuna Reed, "Evet, CIA Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle doğrudan bağlantılı olduğu sonucuna ulaştı." ifadesini kullandı.

ABD basınındaki, "CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı" iddialarını doğrulayan Reed, "(CIA'in vardığı sonuç) Bu, gerçeklere ve analizlere dayandı. CIA'nın bir sonuca varmadığını düşünmek doğru değil." diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 07:16
  1. trump
  2. selman
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ı köşeye sıkıştıran iddia!
    1. Trump'ı köşeye sıkıştıran iddia!
    2. Sert düşüş sürüyor! 2017'den bu yana..
    3. Dünyayı sarsan olayla ilgili flaş..
    4. Türk devi satılıyor
    5. Polis uzun süredir peşindeydi.....
    6. Bomba iddia! Alman basını duyurdu
    7. Kahreden haber... İsyan ettiren detay
    8. Sürpriz gelişme... İstanbul, Ankara ve..
    9. Ahmet Çakar'dan çok sert açıklama: Var..
    10. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Serdar Aziz'in..
    11. Yeniden Refah Partisi'nin listesi..
    12. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    13. Mehmet Demirkol'dan Galatasaray..
    14. Albayrak: 30 milyon Galatasaraylıyı..
    15. Aykut Kocaman yardımcıları hakkında..
    16. Ali Ece'den hakem açıklaması: Şu anda..
    17. AK Partili Çavuşoğlu'nun acı günü
    18. Kaşıkçı'nın kızları Washington Post'a..
    19. İşte Konyasporlu Skubic'in penaltı..
    20. Terör örgütü YPG'den Türkiye'ye çağrı!
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...