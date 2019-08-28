Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım' çağrısı!
ABD Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, Başkan Trump'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması için çağrı yapıldı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:34
ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ''Başkan Trump, ABD kanunların gerektirdiği şekilde Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulamalısınız. Türkiye, menfaatlerine yönelik en iyi ortaklığa Kremlin ile değil ABD ile ulaşılabilir'' denildi.
İkinci sevkiyat harekete geçirdi
Sosyal medyadan yapılan açıklama, 'S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı' haberiyle birlikte paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirmişti.
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