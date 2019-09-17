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Trump’a Suudi Arabistan tepkisi: Bizi diktatör prense peşkeş çekemezsin

Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Trump'ın Suudi petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Gabard, "Onurlu askerlerimizi diktatör Suudi Arabistan Prensi'ne peşkeş çekebileceğinizi düşünmeniz utanç verici" dedi.

17 Eylül 2019 Salı 17:40
Trump’a Suudi Arabistan tepkisi: Bizi diktatör prense peşkeş çekemezsin

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıya ilişkin, ''Teyide bağlı hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu.'' açıklamasında bulundu.

Trump'ın sözlerine Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi ve 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip olacağını açıklayan Tulsi Gabbard'dan çok sert tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Gabard açıklamasında, ''Üniformalı kardeşlerim Suudi Arabistan’ın diktatörü için değil, ülkemiz için hayatını vermeye hazır.Gururlu askerlerimizi Suudi Arabistan Prensi'ne peşkeş çekebileceğinizi düşünmeniz utanç verici ve bir kez daha baş komutanımız olmaya uygun olmadığınızı gösteriyor.'' ifadelerine yer verdi.

Trump'a çok ağır sözler

Trump'ın şahsı ve ailesini şimdiye kadar asla nefret söylemlerinde bulunmadığını söyleyen Gabbard, ''Bir Kongre üyesi ve bir asker olarak, ben ve bütün kardeşlerim üniformalı olarak Amerikan halkını ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı korumak ve savunmak için yemin ettik. Başkan Trump, sözleriniz ve eylemleriniz üniformalı kardeşlerime, Amerikan halkına ve Anayasamıza ihanet ediyor. Hizmet arkadaşlarım ve ben sizin f..... değiliz. Sen de bizim p.... değilsin." şeklinde çok sert ifadeler kullandı.

Saudi Aramco petrol komplekslerine saldırı

Geçtiğimiz Cumartesi günü (14 Eylül), Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Saldırının ardından Suudi yönetim tarafından kimse suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Trump, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var. Teyide bağlı olarak biz hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat Krallık'tan (Suudi Arabistan) bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

2013 yılından bu yana Hawaii'nin 2 kongre bölgesinde ABD Temsilcisi olarak görev yapan Amerikalı politikacı Tulsi Gabbard, aynı zamanda askeri gazi. Kongresi'nin ilk Samoa asıllı Amerikalı ve Hindu üyesi ünvanını da taşıyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 17:40
  1. Donald Trump
  2. Suudi Arabistan
  3. Saudi Aramco
  4. Hawaii

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