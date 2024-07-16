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Medya Trump'a suikast girişiminden sonra dünya liderleri ne mırıldanmıştır? Erdoğan ne demiştir? Ahmet Hakan'dan olay tahmin
Medya

Trump'a suikast girişiminden sonra dünya liderleri ne mırıldanmıştır? Erdoğan ne demiştir? Ahmet Hakan'dan olay tahmin

Yeniakit Publisher
2024-07-16 10:30:00 -
Trump'a suikast girişiminden sonra dünya liderleri ne mırıldanmıştır? Erdoğan ne demiştir? Ahmet Hakan'dan olay tahmin

Ahmet Hakan, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından dünya liderlerinin muhtemel tepkilerini mizahi bir dille ele aldı. Hakan, Biden’dan Putin’e, Erdoğan’dan Trump’a kadar çeşitli liderlerin suikast sonrası söyleyebileceklerini yorumladı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından dünya liderlerinin muhtemel tepkilerini mizahi bir dille ele aldı. Hakan, Biden’dan Putin’e, Erdoğan’dan Trump’a kadar çeşitli liderlerin suikast sonrası söyleyebileceklerini yorumladı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti: 

"SUİKASTTAN SONRA KİM NE MIRILDANMIŞTIR

- BİDEN: Bu suikastın beni de hedef aldığını mı söylesem acaba?

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- PUTİN: Çabuk bana bir keyif kahvesi yapın.

*

- ERDOĞAN: Hayırlısı olsun inşallah.

*

- TRUMP: Böylesini ben bile planlayamazdım.

*

- ZELENKSİ: Ağlamıyorum, gözüme toz kaçtı."

 

 

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