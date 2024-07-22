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Dünya Trump'a suikast girişimi raporunda inanilmaz detay!
Dünya

Trump'a suikast girişimi raporunda inanilmaz detay!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 01:12:00 -
Trump'a suikast girişimi raporunda inanilmaz detay!

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde yaşananlara ışık tutan 5 maddelik bir ön bulgu raporu paylaştı.

ABD'li Senatör Ron Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'a 13 Temmuz'da suikast girişimi düzenlendiği gün yaşananlara ilişkin ekibiyle yaptığı araştırmalar sonucu ulaştığı 5 maddelik ön bulgulardan oluşan rapora yer verdi.

Raporda, suikast girişiminin ardından Johnson ve ekibinin, olay gününe ilişkin güvenlik hatalarını araştırmak üzere federal ve yerel hükümet yetkilileriyle görüştükleri belirtilerek, kamuoyunun dikkatini çekecek birkaç maddeye ulaştıkları ifade edildi.

Birinci madde "Gizli Servis, olay günü 13 Temmuz 2024'te yerel özel tim SWAT ve keskin nişancılara yönelik yapılan sabah toplantısına katılmadı" başlığıyla paylaşılarak "Sabah 09.00'da yerel SWAT ve keskin nişancı birlikleri için bir toplantı yapıldı. Ekipler güvenlik sorumluluklarına ilişkin görevlendirildi. Gizli Servis'in toplantıya neden katılmadığı belli değil." ifadelerine yer verildi.

İkinci madde ise "Yerel kolluk kuvvetleri olay günü iletişimin uyumlu olmadığını ve Gizli Servis ile doğrudan bağlantı kuramadıklarını söyledi" başlığıyla verilerek ekiplerin ayrı kanallar üzerinden iletişimde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

"GİZLİ SERVİS'İN CROOKS'TAN HABERİ VARDI"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üçüncü madde "Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu bilgisi ulaştı" başlığıyla paylaşılarak "Yerel keskin nişancı ekibi Crooks'u olay mahallinde elinde silah olmadan fark etti ve hareketleri şüpheliydi. Daha sonra elinde telemetre ile görülen Crooks'a ilişkin merkez komuta bilgilendirildi. Gizli Servis bu bilgiden haberdar olduğunu söyledi ve şüphelinin konumu için detay istedi." ifadeleri kullanıldı.

Dördüncü madde, "Olayın ardından Gizli Servis yerel birliklerle Crooks'un bulunduğu binanın çatısında görüldü ve saldırganın fotoğrafları yüz tanıma için Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosuna (ATF) gönderildi" başlığıyla paylaşılırken "Gizli Servis'in ne zaman ve nasıl çatıya çıktığı belirsiz. Crooks'un yüzünün tanımlanmasında neden ATF'nin görevlendirildiği de belirsiz." ifadelerine yer verildi.

Son madde ise "Yerel birliklere göre, Gizli Servis ilk başta mitinge keskin nişancı göndermeyi planlamıyordu." başlığıyla aktarıldı.

Raporda, olaya ilişkin tüm muhtemel kanıtların korunması gerektiği vurgulanarak suikast girişimi olayının tüm şeffaflığıyla araştırılmasının önemine işaret edildi.

Paylaşılan raporun devamında olay gününü detaylı anlatan bir zaman çizelgesi oluşturulurken, zanlının miting alanındaki görüntüsü ile ona ait olduğu düşünülen bisiklet ve çantanın fotoğraflarına yer verildi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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