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Dünya Trump'a sert çıkış: Buraya orduyla gelmen gerekir
Dünya

Trump'a sert çıkış: Buraya orduyla gelmen gerekir

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'a yaptığı tehdide, Vali Andrew Cuomo'dan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:18:00 -
Trump'a sert çıkış: Buraya orduyla gelmen gerekir

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı tehdide, New York Valisi Andrew Cuomo'dan çok sert çıkış geldi.

Vali Cuomo, ABD Başkanı Trump'ın kente federal yardımları kesmesi tehdidi üzerine, Trump'ın New York sokaklarında yürümeyi aklından geçirmesi durumunda korumalarla değil, orduyla gelmesi gerektiğini söyledi.

Vali, Başkan Trump'ın New York dahil protestolar sırasında yasa dışı eylemlere izin veren eyaletlere federal yardımları kesme tehdidine sert çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın New York'ta istenmediğini söyleyen Cuomo, Trump'ın New York'a gelemeyeceğini, eğer New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumalarla değil, ordu ile gelmesi gerektiğini belirtti.

Vali Cuomo, Trump'ın New York için yaptığı en iyi işin kentten ayrılmak olduğunu söyleyerek Trump için 'Florida'ya gitsin" dedi.

Cuomo, Donald Trump'ın ilk günden New York'u cezalandırmayı istediğini, eyaletlerin ve kentlerin toparlanması için gereken fonları vermeyi kabul etmediğini ileri sürerek Donald Trump'ın kral olmadığını, New York'ın fonlarını kesemeyeceğini, bunun kanun dışı bir adım olduğunu ifade etti.

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