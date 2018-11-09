0553 313 94 23
impression

Trump'a çok kötü haber!

ABD'de yapılan Kongre ara seçimleri sonucunda Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçiren Demokratların, Başkan Donald Trump'ın dış politikasını soruşturmaya hazırlandığı belirtildi.

09 Kasım 2018 Cuma 07:01
Trump'a çok kötü haber!

ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Demokratların,  özellikle Temsilciler Meclisinin iki önemli alt komitesi Dışişleri Komitesi ve  Ulusal Güvenlik Komitesi'nde güç kazandığı ve bunun, Trump'ın politikalarını  sorgulamada büyük rol oynayacağı kaydedildi.

Haberde, demokratların kontrolündeki Dışişleri Komitesinin, Trump'ın,  Rusya ve Suudi Arabistan ile ilişkisi başta olmak üzere, Trump Vakfının işleyişi  ve Dışişleri Bakanlığının yönetimine dair birçok konuda soruşturma başlatacağı  iddia edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen ve Dışişleri Komitesi Başkanlığına  geçmesi beklenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel, Trump  yönetiminin uzun zamandır Demokratları dinlemediğine ve komitelerin çağrılarına  cevap vermediğine dikkati çekti.

Engel, Başkan Trump'ın bundan sonra kendilerini dikkate almak zorunda  olduğunu savunarak, "Beyaz Saray artık bizi dikkate almalı. Almazlarsa (Trump  yönetimi) bizi dikkate alana kadar her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturmanın  birinci öncelikleri olduğunu belirten Engel, Dışişleri Bakanlığının dış  politikası ve eski Başkan Barack Obama zamanında bakanlıkta işe başlayanlara  sadakat testi yapıldığı iddialarını da soruşturacaklarını ifade etti.

ABD'li seçmenler, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt  kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamını belirlemek için 6  Kasım'da sandık başına gitmişti.

Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi  Parti Senatodaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü  Demokratlar sağlamıştı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 07:01
  1. abd
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uysal: 40. Maratonu'nda 10 bin kişi görev alacak!
    1. Başkan Uysal: 40. Maratonu'nda 10 bin..
    2. BAE'nin sinsi Suriye planı! Gizlice..
    3. Skandal! PKK sempatizanına ödül..
    4. FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    5. İbrahim Kalın'a yeni görev... Atama..
    6. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    7. Trump'a çok kötü haber!
    8. Sayı 4 bini aştı... 30 binlik paket..
    9. O ilimizde görülmüştü... Korkutan..
    10. Hükümet hazırladı… Tüm kesimlerin..
    11. Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem..
    12. Kıdemde ‘giriş-çıkış’ oyunu bitiyor
    13. Önce Şanlıurfa sonra Sakarya'da ele..
    14. Bağışına da özendirene de hapis geliyor
    15. Yer Konya... Bir anda alevlere teslim..
    16. O polis böyle konuştu: Basiretsizlik
    17. "Cemal'i son arzusundan mahrum ettiler"
    18. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak..
    19. Serkan Reçber, Genk Beşiktaş maçı..
    20. Ali Ece'den Beşiktaş yorumu:..
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?