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Trump'a büyük şok! Azledilmesi için resmen harekete geçtiler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:38
Trump'a büyük şok! Azledilmesi için resmen harekete geçtiler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı.

Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat vekilleri ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirten Pelosi, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." dedi.

Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklayan Pelosi, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukuğun üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan 4. başkan.

Trump'tan cevap geldi

ABD Başkanı Trump ise bu girişime Twitter hesabından cevap verdi. Trump yaptığı paylaşımda "BM'de bu kadar önemli bir gün ve bu kadar başarı; Demokratlar bunu Cadı Avı saçmalığı ile kasten mahvedip anlamsızlaştırdı. Ülkemiz için çok kötü" ifadelerini kullandı.

ABD'de 'Biden' iddiaları

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği iddia edilmişti.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Trump, bugün söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerinin yayımlanması talimatı verdiğini belirtmişti.

Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı'na tepki gösteriyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 00:38
  1. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
  2. Temsilciler Meclisi
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Trump'ın görevinden azledilmesi

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