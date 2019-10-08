Trump'a bir tepki de o partiden! 'Bir daha buna cüret edersen...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yalçın, "Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın. O takdirde dünyanın jandarmalığını unut" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye'nin, Suriye'de kendisinin istekleriyle çelişen bir adım atması hâlinde Türk ekonomisini mahvedeceğini söylemiş. Hadi ordan densiz! Hadi Ordan!

Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın. O takdirde dünyanın jandarmalığını unut!

Washington yönetimi Türkiye'yi hedef alırsa ne ABD'nin müttefikliği, ne NATO'nun caydırıcılığı kalır. Türkiye kendine yeni bir dünya kurar ve Washington "İNFİRAT" politikasına dönmek zorunda kalır.