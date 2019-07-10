Trump'a "beceriksiz" diyen İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'ın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi'nin istifa ettiğini duyurdu.



İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'ın basına sızan elektronik postalarında, Trump yönetimi için, "beceriksiz ve özgüvensiz" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı. İngiltere Hükümeti, elektronik postaların basına sızdırılmasıyla ilgili inceleme başlatırken, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, basına sızan e-postalarda yer alan ifadelerin, 'Büyükelçi Darroch'ın kişisel görüşlerini yansıttığını, İngiltere hükümetinin duruşunu yansıtmadığını' söylemişti.

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