Trump'tan olay açıklamalar: ABD için ölüm kalım meselesi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamada, Yüksek Mahkeme'de bugün görülecek tarife davasının “kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım meselesi” olduğunu ifade etti. Trump, “Zafer kazanırsak, ekonomik ve ulusal güvenliğimizi güçlendirmiş oluruz. Kaybedersek, diğer ülkelere karşı neredeyse savunmasız kalacağız” dedi.

Trump ayrıca, borsanın tarihi zirvelere ulaşmasının ve ABD'nin küresel itibarı kazanmasının büyük ölçüde kendi döneminde uygulanan gümrük tarifeleriyle sağlandığını vurguladı.

DAVA NEYİ KONU ALIYOR?

Söz konusu dava, Trump yönetiminin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulamaya koyduğu bazı tarifelerin yasallığını sorguluyor. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, söz konusu tarifelerin Başkan'a tanınan yetki sınırlarını aştığını hükme bağlamıştı. Bu kararın ardından Trump yönetimi kararı Federal Temyiz Mahkemesine taşıdı. Ancak temyiz mahkemesi de tarifelerin büyük kısmını “yasa dışı” bulunca, Trump son çare olarak Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, davanın önemini dikkate alarak hükümetin hızlı karar talebini kabul etti ve sözlü savunmaların kasımın ilk haftasında yapılacağını duyurdu.

EKONOMİK VE SİYASİ ETKİLERİ BÜYÜK OLACAK

Tarife davası sadece Trump'ın yetki sınırlarıyla ilgili değil, aynı zamanda ABD'nin ticaret politikalarının yönünü belirleyecek kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Dava sonucunda çıkacak karar, ABD Başkanlarının ekonomik yaptırımlar konusunda ne kadar serbest hareket edebileceği sorusuna da yanıt verecek.

Özellikle Trump’ın Çin’e ve diğer ülkelere karşı uyguladığı sert ticaret politikaları, bu davayla birlikte hukuki bir sınava tabi tutulmuş olacak.