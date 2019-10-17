Trump yine tweet attı: Türkiye'den iyi haberler var
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan" dedi.
17 Ekim 2019 Perşembe 20:36
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan" dedi.
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Reis dogru karar verdi.. Duygusal olmayalim.. Kafayi calistirmak lazim.Dünya ve müslüman ülkeleri bile bize karsi.. Ekonomi cökse daha mi iyi???Zararin neresinden dönersen iyidir Tesekkürler baba erdogan
ahmetyildirim24 dk önce
Trumpun tehditleri sonuc verdi. ateskesi kabul ettik. madem ateskesi kabul edecektik neden girdi. itibarimiz yerle bir olduk
Tata Tonga37 dk önce
adam alacağımı aldım diyor herhalde...
dumanlı39 dk önce
E Önceki mektubu yuttuk herhalde. Ateşi kestik.Ne kazandığımızı bilen varmı.
banane41 dk önce
ateşkes kabul edildiBaska birsey beklemezdim zaten hukumetten
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