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Trump yine tweet attı: Türkiye'den iyi haberler var

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 20:36
Trump yine tweet attı: Türkiye'den iyi haberler var

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Kemal Kemal 20 dk önce
    Reis dogru karar verdi.. Duygusal olmayalim.. Kafayi calistirmak lazim.Dünya ve müslüman ülkeleri bile bize karsi.. Ekonomi cökse daha mi iyi???Zararin neresinden dönersen iyidir Tesekkürler baba erdogan
  • ahmetyildirimahmetyildirim24 dk önce
    Trumpun tehditleri sonuc verdi. ateskesi kabul ettik. madem ateskesi kabul edecektik neden girdi. itibarimiz yerle bir olduk
  • Tata TongaTata Tonga37 dk önce
    adam alacağımı aldım diyor herhalde...
  • dumanlıdumanlı39 dk önce
    E Önceki mektubu yuttuk herhalde. Ateşi kestik.Ne kazandığımızı bilen varmı.
  • bananebanane41 dk önce
    ateşkes kabul edildiBaska birsey beklemezdim zaten hukumetten

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