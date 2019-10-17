Trump yine tweet attı: Türkiye'den iyi haberler var ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan" dedi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.