Trump yine tehdit etti! 'Eğer anlaşamazsak hepsine...'

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Arjantin'de yapacağı görüşmeye dört gün kala dün Wall Street Journal gazetesine açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan vergi artışlarının ertelenmesi yolundaki Çin isteğini kabul etmesinin "ihtimal dışı" olduğunu söyledi.

Tümüne vergi getirecek

Xi ile bu hafta G20 toplantıları sırasında görüşecek olan Trump, müzakereler başarılı olmazsa Çin'den gelen tüm ithalata vergi getireceğini söyledi.

Trump ayrıca şunları da söyledi:

"Anlaşma ancak Çin, ülkeyi ABD rekabetine açarsa olabilir. Diğer ülkelere gelince, onlar da kendileri bilir."

"Eğer anlaşmaya varamazsak 267 milyar dolarlık (ithalatı) da ekleyeceğim" diyen Trump, bu mallara getireceği verginin yüzde 10 ya da yüzde 25 olacağını söyledi.

"Savaşı yatıştırmak mümkün değil"

Bir Çinli yetkili geçen hafta yaptığı açıklamada iki liderin Arjantin'deki görüşmede beklenen müzakerelerin ilkelerini belirleyeceklerini söylemişti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Asıl mesele ticaret savaşının nasıl yatıştırılacağıdır. Ben bunun mümkün olduğu konusunda ihtiyatlı olmak kaydıyla iyimserim" demişti.

Trump, bir sonraki vergilerin Çin'den ithal edilen ve henüz vergilendirmeye girmemiş olan 267 milyar dolarlık Çin malları arasında olan dizüstü bilgisayarlar ve Apple Inc imalatı iPhone'lara da gelebileceğini belirtti.

Çin'in ABD'ye en büyük ihracat kalemi olan cep telefonları ve bilgisayarlar, henüz vergilendirmeye girmedi çünkü ABD yönetimi, bu ürünlerin Amerikalı tüketiciler üzerindeki etkisini en aza indirmek istiyor.

Tüketici tepkisinden çekiniyorlar

Wall Street Journal gazetesi yönetimin bu ürünlerin vergilendirilmesine gelecek tüketici tepkisinden çekindiğini yazdı.

Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlara vergi getirilmesi ihtimali konusunda Trump gazeteye şöyle konuştu:

"Belki. Belki. Vergi oranının ne olacağına bağlı bu. Yani ben vergiyi yüzde 10 yaparsam tüketiciler bunu kolaylıkla karşılayabilir."

Apple hisseleri düştü

Gazetedeki söyleşinin yayınlanmasından sonraki birkaç saat içinde Apple hisseleri düşüş yaşadı.

Apple CEO'su Tim Cook, vergiler konusunu Trump ile görüşmüş ve her ne kadar ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinde geçerli kaygılar olsa da, gümrük vergilerini artırmanın en iyi çözüm yolu olmadığını söylemişti.

Apple, üretiminin çoğunu ülke dışındaki imalatçılara yaptırıyor ancak ABD ekonomisine katkısını vurgulamak için ülke içindeki tedarikçilere bu yıl içinde 55 milyar dolarlık iş vermeyi tasarladığını söylemişti.

(Reuters)