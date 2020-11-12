  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump, yeni Savunma Bakanı Vekili'ne başdanışman atadı
Aktüel

Trump, yeni Savunma Bakanı Vekili'ne başdanışman atadı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 02:29:20 -
Trump, yeni Savunma Bakanı Vekili'ne başdanışman atadı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yeni Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'e başdanışman olarak emekli Albay Douglas Macgregor'u atadığı bildirildi.

Macgregor'un ataması henüz resmi olarak duyurulmadı ancak Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, emekli albayın Trump'a yakın olmasından dolayı atandığını ileri sürdü.

Macgregor'un, aynı zamanda Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin çekilmesini tavsiye eden önemli bir analist olduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan, resmi olmayan verilere göre rakibi Demokrat Joe Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın, Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerinin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri ataması dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den tepki: Önce aynaya bakın
Siyaset

Türkiye'den tepki: Önce aynaya bakın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son ..
Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?
Gündem

Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?

Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Terör ve ..
Darbeci Sisi'den Türkiye'ye karşı ittifak güvence verdi: Hep yanınızda olacağız
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye'ye karşı ittifak güvence verdi: Hep yanınızda olacağız

Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdülfettah es-Sisi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri karşısında provok..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay