Trump yapar da Putin geri mi kalır! Yapay zekaya nükleer destek

ABD ile Çin arasındaki yapay zekâ yarışının gerisinde kalan Rusya, bu farkı kapatmak için en büyük atılımını duyurdu. Moskova’da düzenlenen AI Journey konferansında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin yapay zekâ teknolojilerinde “tam egemenlik” sağlamasının zorunlu olduğunu belirterek, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda dünya sahnesindeki rekabet gücünü bu alandaki yatırımların belirleyeceğini söyledi.

Putin, Sberbank’ın GigaChat modeliyle çalışan insansı robotun sahne performansını izledikten sonra yaptığı konuşmada, yapay zekânın artık sadece ekonomik değil, kültürel ve ulusal güvenlik açısından da stratejik bir unsur olduğuna dikkat çekti. Büyük dil modellerinin yalnızca teknik araçlar değil, toplumların dünya algısını ve kültürel kodlarını şekillendiren güçler hâline geldiğini söyleyen Putin, yabancı teknolojilere bağımlılığın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Rusya’nın, kendi “değerleriyle uyumlu yerli modeller” geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ ALTYAPISINA NÜKLEER ENERJİ DESTEĞİ

Konferansın en flaş açıklaması, Rusya’nın veri merkezi altyapısını nükleer enerjiyle güçlendirme planı oldu. Putin, önümüzdeki 20 yıl içinde Urallar, Sibirya ve Uzak Doğu’da toplam 38 yeni nükleer güç ünitesinin inşa edileceğini duyurdu. Bu ünitelerin toplam kapasitesi, Rusya’nın bugün sahip olduğu nükleer üretime neredeyse eşit olacak.

Putin, yapay zekâ sistemlerini çalıştıran veri merkezlerinin enerji tüketiminin bu on yıl içinde üç kattan fazla artacağını belirterek, kesintisiz ve güvenilir enerji kaynaklarının kritik önem taşıdığını dile getirdi. Rusya’nın küçük modüler reaktörler konusundaki deneyiminin, bu dev yapay zekâ hamlesini desteklemede avantaj sağlayacağı görüşü öne çıkıyor.

ULUSAL YAPAY ZEKÂ GÖREV GÜCÜ KURULUYOR

Putin, konuşmasında üretken yapay zekâ geliştirme sürecini yönetecek ulusal bir görev gücü kurulması talimatını verdiğini de açıkladı. Bu yapının hedefi, hem yeni modellerin geliştirilmesini hızlandırmak hem de Rusya genelinde yapay zekâ kullanımını stratejik bir plan doğrultusunda yaygınlaştırmak olacak.

Rusya her ne kadar Global AI Index’te 31. sırada bulunsa da, GigaChat ve YandexGPT gibi modellerle dikkat çekmeyi başardı. Yandex ve Sberbank’ın, önümüzdeki dönemde Rusya’nın yapay zekâ ekosisteminde çok daha belirleyici roller üstlenmesi bekleniyor.

Putin yönetiminin yapay zekâya nükleer enerjiyle güç verilen dev bir altyapı inşa etme planı, Rusya’nın bu alandaki açığı kapatma kararlılığının en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.