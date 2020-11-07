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Dünya Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf
Dünya

Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim günü konuşma yaptığı sırada çekilen fotoğrafta ağzında maske olmadan görünen Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 12:08:00 -
Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Meadows, en son seçimlerin ilk günü ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump’ın konuşma yaptığı sırada arkada maskesiz bir şekilde duruyorken görülmüştü.

Trump o açıklamasında, “İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz” demişti.

Beyaz Saray’da paniğe neden olan bu olayın ardından başta Trump olmak üzere bütün seçim ekibinin etkilenip etkilenmediği merak konusu oldu. Meadows tüm seçim takibi boyunca Trump’ın yanında ve ekibinin arasında bulunuyordu.

İşte o fotoğraf:

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