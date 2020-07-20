Trump ve Sisi telefonda Libya meselesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Libya’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider görüşmede Libya’da güvenlik, devlet kurumlarının korunması ve yabancı varlığı gibi farklı konuları ele aldı.

Sisi, Mısır’ın Libya’nın istikrarını merkeze alan stratejik ve sabit tutumunu hatırlattı.

Trump ise, Libya krizinin bölgeye olan olumsuz etkilerinin farkında olduğunu dile getirerek, Mısır’ın siyasi çözüm konusundaki gayretlerinden övgüyle bahsetti.

Açıklamada iki liderin Libya’da ateşkesi daimi hale getirme ve gerilimi tırmandırmama konularında fikir birliğine vardığı da kaydedildi.

Görüşmenin, Mısır Meclisi'nin Sisi'ye Libya'ya askeri müdahale konusunda yetki vermesi ile ilgili gizli görüşmenin yapıldığı gün gerçekleşmesi dikkati çekti.