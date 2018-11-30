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Trump ve Putin'den dikkat çeken fotoğraf

Arjantin'in başkentinde başlayan G-20 zirvesinde aile fotoğrafı için liderler sahneye gelirken Putin ve Trump'ın karşılaşması da objektiflere yansıdı.

30 Kasım 2018 Cuma 19:13
Trump ve Putin'den dikkat çeken fotoğraf

G-20 zirvesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün başladı.

Kriz aile fotoğrafına yansıdı

Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz'de Kerç Boğazı'nda yaşanan krizde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılaşmasında objektiflere yansıdı.

"İptal etmek taraflar için en iyisi"

Öte yandan dün Putin'le görüşmesini iptal eden Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladimir Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” açıklamasını yapmıştı.

Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:13
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