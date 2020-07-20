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Aktüel

Trump ve Macron telefonda Libya'yı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-20 21:40:53 -
Trump ve Macron telefonda Libya'yı görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da gerginliğin azaltılmasının yollarını ele aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede iki liderin önemli ikili ve bölgesel konuları ele aldığını vurgulayan Deere, "Macron ve Trump, yabancı güçler ve orduların varlığı ile Libya'da daha da artan gerginliği azaltmanın yollarını görüştü." ifadesini kullandı.

Trump, bu sabah Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı telefonda konuştuğunu belirtmiş, ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

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