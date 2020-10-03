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Dünya Trump ve eşi Melania koronaya yakalandı
Dünya

Trump ve eşi Melania koronaya yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:57:00 -
Trump ve eşi Melania koronaya yakalandı

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız” ifadelerini kullandı. Trump’ın doktoru Doktor Conley de “Hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray’ın içinde evde kalacaklar” dedi.

Beyaz Saray’dan bir kaynak ise, perşembe akşamından bu yana Trump’ın tedavi planının tartışıldığını aktardı. Yetkili, Trump’ın bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, kendisinin hükümetin işleyişini aksatacak bir halde olmadığını gösterebileceğini bildirdi.

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