Kan donduran “gassal” skandalı! Ölülerden çaldığı altın dişlerle krallar gibi yaşamış

Almanya’nın Freiburg kentinde patlak veren iğrenç olay, mezarlıklar idaresinde çalışan bir görevlinin ölülerin son yolculuğunu nasıl bir ranta çevirdiğini gözler önüne serdi. Kremasyon öncesi cesetlerin dişlerindeki altın dolguları söken ve ölülerin mücevherlerini çalan görevlinin, eşi ve bir kuyumcuyla birlikte 250 bin Euro’luk bir vurgun yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına geçen detaylara göre, şebeke üyeleri ölülerden elde ettikleri bu "kanlı servetle" yıllarca lüks içinde bir hayat sürdü.

CESETLERDEN ALTIN DİŞLER, DOLGULAR, MÜCEVHERLER VE SAATLER ÇALDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir cenaze görevlisi hakkında Freiburg Sulh Mahkemesinde dava açan Freiburg Savcılığı, sanığı 2013-2024 yıllarında "ölüye saygıyı ihlal etmek, emaneti kötüye kullanmak, hırsızlık ve kara para aklamakla" suçladı.

Haberde, Freiburg Belediyesine bağlı mezarlıklar idare bölümünde çalışan kişinin en az 250 olayda kremasyon için hazırlanan cesetlerin dişlerinden dolgular, köprüler ve protezlerden 8 kilogramdan fazla "altın diş" çıkardığı, ayrıca ölülerden mücevher, saat ve başka değerli eşyaları çaldığı ileri sürüldü.

ELDE ETİKLERİ GELİRLE LÜKS İÇİNDE YAŞADILAR

Haberde, bunların satışlarından 250 bin Euro elde edildiği aktarıldı. Savcılığın açtığı davada Eylül 2019'dan Eylül 2024'e kadar olan vakaları göz önünde bulundurduğu belirtilen haberde, daha önceki yıllardaki olayların büyük ölçüde zaman aşımına uğradığı bilgisi verildi.

Haberde, cenaze görevlisinin eşi ve bir kuyumcunun da suça yardım etmek ve kara para aklamaktan suçlandığı ifade edilerek, sanıkların satışlardan elde ettikleri gelirle yüksek hayat tarzını finanse ettiği kaydedildi.