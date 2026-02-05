Breaking Bad hayranlarına müjde: Walter White’ın evi bedavadan biraz pahalı! Yüzde 90 indirimle satışa çıkarıldı

Breaking Bad dizisinde Walter White’ın yaşadığı unutulmaz ev, bu kez yüzde 90 indirimle satışa çıkarılmasıyla dikkat çekti.

Birçok ülkede büyük hayran kitlesine sahip olan Breaking Bad dizisinde Walter White karakterinin yaşadığı ev, ABD’de yeniden satışa çıkarıldı. Daha önce 4 milyon dolar bedelle alıcı aranan mülk, talep görmemesi üzerine yaklaşık yüzde 90 indirimle 400 bin dolardan listeye konuldu.

TURİSTİK MEKANA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENDİ

Dünya basınında yer alan habere göre, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde yer alan ve dört yatak odasına sahip olan ev, dizinin sona ermesinin ardından hayranlar tarafından müze ya da turistik bir mekana dönüştürülmek istenmişti. Ancak bölgedeki imar ve kullanım mevzuatı, bu tür bir dönüşüme izin vermedi.

Yüksek fiyat nedeniyle uzun süre alıcı bulamayan ev için yapılan ciddi indirim sonrası, mülke olan ilginin yeniden artması bekleniyor. Satış sürecini yürüten emlak danışmanı, evin hem Breaking Bad hayranları hem de standart bir konut arayan alıcılar açısından cazip olduğunu belirtti.

Danışman ayrıca, daha önce dizide Jesse Pinkman karakterine ait bir başka evin satışını da gerçekleştirdiğini hatırlattı. Yeni ilan metninde ise yapının yalnızca dizinin simgesel bir parçası olmadığı, aynı zamanda yaşanabilir bir aile evi olduğu vurgulandı.