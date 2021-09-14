Trump ve Bush birbirine girdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 43. devlet başkanı George W. Bush'un ülke içi terör tehdidi hakkında kimseye ders vermemesi gerektiğini söyledi.

Trump yaptığı açıklamada, Bush'un 11 Eylül 2001 saldırısının 20. yıl dönümünde yaptığı konuşmada ülke içi terör tehdidine ilişkin konuşmasına atıfta bulundu.

Konuşmasında 6 Ocak'taki Kongre binası baskınına işaret eden Bush'un "ülkedeki şiddet içeren aşırılıkçıları" kınadığını anımsatan Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizi Orta Doğu çıkmazına götürmekten sorumlu olan eski Başkan Bush'u, bize 'sağ'daki teröristlerin, Amerika'dan nefret eden ve şuan ülkemize dolan ülkelerdekilerden çok daha büyük bir problem olduğu dersini verirken izlemek çok ilginçti."

Trump, Bush'un içerideki teröristleri daha büyük bir tehlike olarak görüyorsa neden trilyonlarca dolar harcamaya ve muhtemelen milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olmaya o dönemde can attığını sordu.

ABD'nin 45. Başkanı Trump, "O (Bush) bize herhangi bir konuda ders vermemeli. Dünya Ticaret Merkezi onun zamanında çöktü. Bush'un başarısız ve sönük bir başkanlığı oldu. O (Bush) kimseye ders vermemeli." ifadelerini kullandı.

Bush, anma töreninde konuşmuştu

Cumhuriyetçi eski başkan George W. Bush, 11 Eylül'de katıldığı Pennsylvania'daki anma töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki şiddet içeren aşırılıkçılar ile yurt dışındakilerin "aynı pislik ruhun çocukları" olduğunu söyleyerek aralarında benzerlik olduğunu belirtmişti.

Ülkeye yönelik tehlikelerin sadece sınırın diğer tarafından değil ülke içinde toplanan şiddetten de geldiğine dair giderek artan kanıtlar olduğunu söyleyen Bush'un konuşmasında birçok kez "benim bildiğim ülke" ifadesini kullanması dikkati çekmişti.