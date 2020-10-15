Trump ve Biden ayrı televizyonlardan seçmenlere hitap edecek

ABD başkanlık seçimlerine yönelik, mevcut Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasındaki ikinci canlı yayın tartışması önümüzdeki ay yapılması planlanıyordu. Bu tartışma Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından iptal edilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre iki Başkan, bunun yerine ayrı televizyon stüdyolarında aynı saatte seçmenlerle bir araya gelerek soruları cevaplayacak.

Bununla birlikte Trump'ın Miami'deki NBC News stüdyosunda, Biden'ın ise Philadelphia'daki ABC News stüdyosunda canlı yayın gerçekleştirmesine karar verildiği duyuruldu.

Organizatörler, güvenlik nedenleriyle tartışma formatını sanal bir görünüme geçirmek istediklerini söyleseler de Donald Trump, bunun olması halinde etkinliği iptal edeceğini belirtti.