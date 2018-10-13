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Trump "Türkiye'ye yaptırımlar kaldırılacak mı?" sorusuna cevap verdi!

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili de soruya cevap verdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 01:14
Trump "Türkiye'ye yaptırımlar kaldırılacak mı?" sorusuna cevap verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li casus papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, "Rahip Brunson'un serbest bırakılması memnuniyet verici... Kendisininin yeniden aramıza dönmesinden onur duyuyoruz" dedi.

'Öyle bir anlaşma yok'

Gazetecilerin Brunson'un dönmesiyle uygulanan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna ise, "Türkiye ile Rahip Brunson serbest bırakıldığında yaptırımlar kaldırılacak diye bir anlaşma yapmadık" dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 01:14
  1. ABD Başkanı Donald Trump
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