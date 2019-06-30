Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık

Hacı Yakışıklı Osaka

ABD Başkanı Donald Trump, Osaka’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı 35 dakikalık görüşmesinin ardında düzenlediği basın toplantısında S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili olarak yaptığı flaş açıklamalarla adeta nedamet getirdi. Başkan Erdoğan’ın çetin biri olduğunu vurgulayan Trump, S-400 konusunda “Obama adil davranmadı. Erdoğan’ın suçu yok” ifadelerini kullandı.

“Patriot’u vermediler”

İki ülke arasındaki anlaşmazlığın başlangıcının Obama dönemine dayandığını belirten Trump, şu itiraflarda bulundu: “Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama ‘hayır’ dedi. Sürekli ‘hayır’ dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi. Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki: ‘Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size Patriotları satacağız.’ Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar. Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler.”

“Erdoğan çok çetin biri”

“Son dakika… Trump Türkiye’yi seviyor” diyen ABD Başkanı, şöyle devam etti: “Hayır ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson’ı geri verdi. Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan’a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü Patriot alamazsın dedik ve başka sistem aldıktan sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz.”

Hedef 100 milyar dolar ticaret

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu da hatırlatan Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir” şeklinde konuştu. Türkiye ile ABD ilişkilerinin gittikçe ilerlediğini vurgulayan Trump, şunları söyledi: “Ticaretimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin çok iyi üretimi ve ürünleri var. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz." Türkiye’yi ziyaret edeceğine de değinen Trump, net bir tarih belirtmedi.

Erdoğan: Yaptırım olmayacak

Başkan Erdoğan da düzenlediği basın toplantısında S-400 işinin bittiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Yaptırımlar konusunda Sayın Trump bugün yaptığı açıklamada, bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. F-5 konusunda ise altta birilerinin yaptığı açıklamalar Sayın Başkan’ın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunların da bizim ikili ilişkilerimizi bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz.”