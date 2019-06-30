0553 313 94 23

Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık

S-400 ve F-35’ler konusunda Türkiye’yi sürekli tehdit eden ABD Başkanı, Osaka’da çark etti. G-20 zirvesinde yüzleştiği Erdoğan’ın hakkını teslim eden Trump, “Erdoğan çok çetin biri, (Obama döneminde) ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Patriot alamazsın dedik, başka sistem aldıktan sonra fikrimizi değiştirdik” dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 10:04
Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık

 Hacı Yakışıklı  Osaka 

ABD Başkanı Donald Trump, Osaka’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı 35 dakikalık görüşmesinin ardında düzenlediği basın toplantısında S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili olarak yaptığı flaş açıklamalarla adeta nedamet getirdi. Başkan Erdoğan’ın çetin biri olduğunu vurgulayan Trump, S-400 konusunda “Obama adil davranmadı. Erdoğan’ın suçu yok” ifadelerini kullandı.

“Patriot’u vermediler”

İki ülke arasındaki anlaşmazlığın başlangıcının Obama dönemine dayandığını belirten Trump, şu itiraflarda bulundu:  “Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama ‘hayır’ dedi. Sürekli ‘hayır’ dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi. Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki: ‘Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size Patriotları satacağız.’ Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar. Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler.

“Erdoğan çok çetin biri”

Son dakika… Trump Türkiye’yi seviyor” diyen ABD Başkanı, şöyle devam etti: “Hayır ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson’ı geri verdi. Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan’a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü Patriot alamazsın dedik ve başka sistem aldıktan sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz.

Hedef 100 milyar dolar ticaret

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu da hatırlatan Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir” şeklinde konuştu. Türkiye ile ABD ilişkilerinin gittikçe ilerlediğini vurgulayan Trump, şunları söyledi: “Ticaretimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin çok iyi üretimi ve ürünleri var. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz." Türkiye’yi ziyaret edeceğine de değinen Trump, net bir tarih belirtmedi.

Erdoğan: Yaptırım olmayacak

Başkan Erdoğan da düzenlediği basın toplantısında S-400 işinin bittiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Yaptırımlar konusunda Sayın Trump bugün yaptığı açıklamada, bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. F-5 konusunda ise altta birilerinin yaptığı açıklamalar Sayın Başkan’ın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunların da bizim ikili ilişkilerimizi bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz.”

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:04
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. S-400
  4. Patriot
  5. NATO
  6. Başkan Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    1. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    2. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    3. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    5. Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık
    6. Evde bakım hizmeti mutlu ediyor
    7. Sürat yapan 411 araca 113 bin lira..
    8. Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni..
    9. Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük..
    10. Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
    11. Oran erkeklerde daha fazla! O..
    12. Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin..
    13. Suriye sınırında hareketlilik!
    14. Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe..
    15. Bayburt’ta Atatürk anıtı tekrar yerine..
    16. Önce saçını yaptırdı sonra ücret..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    18. Sıcak havalarda artan boğulma..
    19. Okulun bilgisayarlarını çalan şahıs..
    20. Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli..
    21. Gözleri görmeyen Berna Kuran’ı Kerim’i..
    22. Suriye sınırındaki birliklere askeri..
    23. Portekiz’den Yedikule Hayvan..
    24. (Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan..
    25. İntihar için cama çıkan genç,..
    26. (Özel) Online eğitimle altın madalya..
    27. (Özel) Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a..
    28. Başkan Balcı Çerkeş Sokak’ta
    29. Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi..
    30. Tarihi eser operasyonundaki kaftan..
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!