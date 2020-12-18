Trump, Türkiye yaptırımlarını imzalamayacağını açıkladı

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto edeceğini açıkladı.



“En büyük kazanan Çin!”



ABD Başkanı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump’ın yasa tasarısını veto etmesi durumunda tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi’ne geri gönderilecek. Trump’ın vetosu hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda NDAA direk yasallaşacak. İki partinin desteği nedeniyle yasa birçok kişi tarafından “veto korumaya yakın” olarak görülüyor.



Senato ezici oyla kabul etmişti



Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı 84-13 oyla kabul etmişti.