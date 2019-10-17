Trump, Türkiye düşmanı kanalın muhabirini yerin dibine soktu

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye operasyon başlatması ABD'nin de bir numaralı gündemi haline geldi. Muhabirler de her fırsatta ABD Başkanı Donald Trump'a Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili soru yöneltiyor.

Muhabiri rezil etti

Trump, kendisine soru soran ABC News muhabirinin sorusuna cevap verirken; "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız" dedi.