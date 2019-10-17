Trump, Türkiye düşmanı kanalın muhabirini yerin dibine soktu
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan ABD News muhabirinin kendisine sorduğu soruya, "Siz Kentucky'deki poligon atışlarını 'Türkiye sivilleri katlediyor' diye yayımlayan kanalsınız" diyerek cevap verdi.17 Ekim 2019 Perşembe 14:53
Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye operasyon başlatması ABD'nin de bir numaralı gündemi haline geldi. Muhabirler de her fırsatta ABD Başkanı Donald Trump'a Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili soru yöneltiyor.
Muhabiri rezil etti
Trump, kendisine soru soran ABC News muhabirinin sorusuna cevap verirken; "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız" dedi.
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