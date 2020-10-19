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Dünya Trump Tower'da korku dolu anlar: Donald Trump'la görüşmezsem ipi keserim
Dünya

Trump Tower'da korku dolu anlar: Donald Trump'la görüşmezsem ipi keserim

Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde bir şahıs, Trump Tower binasının 16. katındaki balkondan kendisini iple sarkıtarak Başkan Donald Trump ile görüştürülmezse hayatına son vereceği tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:58:00 -
Trump Tower'da korku dolu anlar: Donald Trump'la görüşmezsem ipi keserim

Chicago Polisi sözcüsü Tom Ahern, 20'li yaşlarında olan bir adamın saatlerdir kulenin 16. kat balkonundan sarktığını ve başkanla konuşmak istediğini aktardı.

Adamın istekleri yerine gelmezse bağlı olduğu ipi keserek intihar tehdidinde bulunduğunu belirten Ahern, bir müzakerecinin adamı ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Olay nedeniyle polis, Trump Tower'ın bulunduğu Wabash Bulvarı'nı trafiğe kapatırken, bina çevresinde toplanan kalabalık da merakla bu dehşet verici olayın nasıl sonuçlanacağını bekliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bazı vatandaşlar yeni Batman filmi çekimlerinin bir parçası olduğunu düşündü.

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