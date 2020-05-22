Trump: Test sonucum pozitif çünkü negatif

Kendisine her gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın dışında gazetecilerin sorularını cevaplarken testin pozitif bir sonuç verdiğini çünkü hasta olmadığını gösterdiğini söyledi.

Trump, “Bir başka deyişle çok pozitif bir test sonucu aldım. Sonucum negatif çıktı yani pozitif sonuç aldım. Yani bu sabah çok iyi bir test sonucu çıktı. Bu sonucun negatif olduğu anlamına geliyor” dedi.

Trump 7 Mayıs'ta kendisiyle beraber çalışan bazı kişilerde Kovid-19 görülmesinin ardından her gün test yaptıracağını duyurmuştu.