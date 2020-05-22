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Dünya

Trump: Test sonucum pozitif çünkü negatif

Koronavirüs testinin sonucu hakkında gazetecilerin sorusuna yönelik ABD Başkanı Donald Trump, "Test sonucum pozitif çünkü negatif" diyerek kafa karıştırıcı bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:52:00 -
Trump: Test sonucum pozitif çünkü negatif

Kendisine her gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın dışında gazetecilerin sorularını cevaplarken testin pozitif bir sonuç verdiğini çünkü hasta olmadığını gösterdiğini söyledi.

Trump, “Bir başka deyişle çok pozitif bir test sonucu aldım. Sonucum negatif çıktı yani pozitif sonuç aldım. Yani bu sabah çok iyi bir test sonucu çıktı. Bu sonucun negatif olduğu anlamına geliyor” dedi.

Trump 7 Mayıs'ta kendisiyle beraber çalışan bazı kişilerde Kovid-19 görülmesinin ardından her gün test yaptıracağını duyurmuştu.

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