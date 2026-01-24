  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland tartışması futbola sıçradı! Dünya Kupası'nın boykot edilmesi gündemde Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! O hemşire ile ilgili flaş gelişme Trump'tan JPMorgan ve CEO'suna dudak uçuklatan tazminat davası Parayı çok seviyor Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı! Bu işin üstüne gidilsin, uyuşturucu kullanmayan oyuncuya iş yok! Uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Ünlü isimler kıskıvrak yakalandı! Terör örgütü YPG/SDG yandaşları Almanları da bezdirdi Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası! Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi!
Dünya Trump tepki gösterdi! İngiltere Başbakanı Starmer anında iptal etti
Dünya

Trump tepki gösterdi! İngiltere Başbakanı Starmer anında iptal etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump tepki gösterdi! İngiltere Başbakanı Starmer anında iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyadan gösterdiği sert tepkinin ardından, İngiltere Başbakanı Keir Starmer Chagos Adaları’nın Morityus’a devrini öngören yasa tasarısını geri çekti. Tartışmalı adım, Washington–Londra hattında diplomatik gerilim yarattı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Starmer, ABD'nin tepkisi üzerine 26 Ocak Pazartesi günü parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda görüşülmesi beklenen yasa tasarısını geri çekti.

Chagos Adaları'nın Morityus'a devrini öngören yasa tasarısı, ABD ile yapılan ve İngiltere'nin adalar üzerindeki egemenliğini teyit eden anlaşmayı ihlal edebileceği uyarıları üzerine ertelendi.

Lordlar Kamarası'nda tasarıya ilişkin bir sonraki tartışmanın ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

Trump, Diego Garcia anlaşmasını hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözde 'harika' NATO müttefikimiz İngiltere, hiçbir gerekçe yokken, ABD için hayati öneme sahip Diego Garcia Adası'nı Morityus'a vermeyi planlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "zayıflık" olarak nitelediği bu adımın Çin ve Rusya tarafından izlendiğini ileri sürerek, şunları kaydetmişti:

"İngiltere'nin son derece önemli bir toprağı elden çıkarması büyük bir aptallıktır ve Grönland'ın neden edinilmesi gerektiğine dair ulusal güvenlik gerekçelerinin uzun bir zincirine eklenen bir başka halkadır."

İngiltere, Chagos Adaları'nı Morityus'a devredeceğini duyurmuştu

İngiltere, yaklaşık 150 yıl sömürdüğü Morityus'a bağlı Chagos Adaları'nı, 1965'te ayırarak Britanya Hint Okyanusu Toprağı ilan etmişti.

Bu tarihten 3 yıl sonra bağımsızlığını ilan eden Morityus, Diego Garcia'nın da bulunduğu Chagos Adaları'nın Morityus'tan koparılması kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, yasal yollar aramaya başlamıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2019'da Chagos Adaları'nın Morityus'tan ayrılmasını hukuka aykırı bulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da adaların Morityus'a iade edilmesi çağrısı yapmıştı.

İngiltere, üzerinde ABD ile ortak kullandığı bir üssünün bulunduğu Chagos Adaları'nı 2024'te Morityus'a devredeceğini açıklamıştı.

Morityus ve İngiltere, Mayıs 2025'te adaların devri anlaşmasını imzalamış, Diego Garcia Üssü'nün İngiltere tarafından kullanımı 99 yıllığına kira sözleşmesine bağlanmıştı.

Sözleşmeye göre, İngiltere'ye üs kullanımını 99 yıl sonunda 40 yıl daha uzatma hakkı tanınmıştı.

Anlaşma, iki ülke parlamentolarındaki onay süreçleri tamamlanmadığı için hala yürürlüğe girmedi.

Haydut Trump yine bir şeyler deniyor ABD askeri gemileri yola çıktı
Haydut Trump yine bir şeyler deniyor ABD askeri gemileri yola çıktı

Dünya

Haydut Trump yine bir şeyler deniyor ABD askeri gemileri yola çıktı

Trump'tan JPMorgan ve CEO'suna dudak uçuklatan tazminat davası Parayı çok seviyor
Trump'tan JPMorgan ve CEO'suna dudak uçuklatan tazminat davası Parayı çok seviyor

Dünya

Trump'tan JPMorgan ve CEO'suna dudak uçuklatan tazminat davası Parayı çok seviyor

Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!
Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!

Dünya

Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23