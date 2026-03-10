Ateş çemberinin ortasında huzur sofrası! Erdoğan'dan dünyaya "birlikte yaşam" dersi

Orta Doğu'da kiliselerin ve camilerin bombalandığı, inançların hedef alındığı bir dönemde Ankara'dan yükselen bu tablo; Türkiye'nin bin yıllık hoşgörü geleneğinin ve sarsılmaz birliğinin nişanesi oldu.

"İbadethaneye saygısı olmayana müsamaha yok" Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında yaptığı konuşmada terör örgütlerine ve nefret odaklarına karşı en sert mesajlarını verdi:

Karanlık Yapılara Geçit Yok: "Cami, kilise, havra demeden bombalayan, kutsal mekanlara dahi saygısı olmayan DEAŞ’vari karanlık yapılara asla müsamahamız yoktur" diyen Erdoğan, Türkiye'nin her türlü bağnazlığın karşısında olduğunu vurguladı.

Nefret Suçlarına Karşı Net Tavır: İslam düşmanlığını bir insanlık suçu olarak niteleyen Erdoğan, aynı şekilde antisemitizmin de "makul ve meşru görülemez bir kötülük" olduğunu belirterek Batı'ya adalet dersi verdi.

"Türkiye bir huzur adasıdır" Özellikle Batı dünyasında tırmanan İslam düşmanlığının bir arada yaşama kültürünü dinamitlediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade etti: