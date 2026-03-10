  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Birleşik Arap Emirlikleri vuruldu Putin'den Trump'a İran önerisi CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş” Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü! Bakan Kacır'dan flaş Çelik Kubbe açıklaması: Füzelerin menzillerini ve hızlarını artıracağız Laricani Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşımda bulundu Savaş kışkırtıcısı için acı boğazı olacak İçişleri Bakanı Çiftçi’den Bahçeli'ye ziyaret
Dünya İnsani kriz derinleşiyor! Gazze'de yardım sevkiyatı yüzde 10’a düştü
Dünya

İnsani kriz derinleşiyor! Gazze'de yardım sevkiyatı yüzde 10’a düştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İnsani kriz derinleşiyor! Gazze'de yardım sevkiyatı yüzde 10’a düştü

İsrail’in sınır kapılarına yönelik kısıtlamaları sebebiyle Gazze Şeridi’ne gönderilen gıda ve insani yardım ciddi şekilde azaldı.

Gazze Şeridi’nde insani durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı kısıtlama ve abluka politikasını artırdığını belirtti.

 

Sınırlı şekilde çalışıyor

Sevabite, İsrail'in İran savaşı başladığından bu yana Gazze’ye sevkiyatı yüzde 10'a düşürdüğünü belirterek, son dönemde sınır kapılarının son derece sınırlı şekilde çalıştığını söyledi.

 

Sevabite, "Gazze'ye girmesi gereken 6 bin yardım kamyonundan yalnızca 640’ı giriş yapabildi. Bu da gerçek ihtiyacın yüzde 10’unu geçmiyor." dedi.

 

Bunun Gazze'de artan insani ihtiyaçlar ile bölgeye girişine izin verilen yardım miktarı arasında büyük bir fark oluşmasına yol açtığını belirten Sevabite, bunun temel hizmetlerin sağlanmasında ciddi zorluklar doğurduğunu dile getirdi.

 

Sevabite, Gazze'ye giren yardım kamyonlarının toplam sayısının da ihtiyaçların oldukça gerisinde kaldığını kaydederek, şimdiye kadar girmesi gereken 88 bin 800 kamyondan yalnızca 36 bin 720’sinin Gazze'ye ulaştığını, bunun da yaklaşık yüzde 41’lik bir seviyeye denk geldiğini söyledi.

 

Kriz yalnızca gıda ile sınırlı değil

Gazze'deki krizin yalnızca gıda ile sınırlı olmadığını vurgulayan Sevabite, enerji tedarikindeki sıkıntıların da ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

Sevabite, Gazze'ye girmesi gereken 7 bin 400 yakıt kamyonundan yalnızca 1081'inin girişine izin verildiğini, bunun da gerçek ihtiyacın yüzde 14'ünü oluşturduğunu belirtti.

 

Sevabite, yardım ve yakıt girişindeki düşüşün Gazze'deki yerel piyasaları doğrudan etkilediğini, sebze, gıda ve dondurulmuş ürün piyasalarında ciddi daralma yaşandığını ve bunun fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

 

Belediyelerin de yakıt yetersizliği nedeniyle çöp toplama ve su kuyularını işletme faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldığını kaydeden Sevabite, yakıt krizinin sağlık sektörünü de tehdit ettiğini aktardı.

 

Gazze'deki hastane ve sağlık tesislerinin büyük ölçüde elektrik jeneratörlerine bağlı olduğunu ifade eden Sevabite, yardım ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine yönelik kısıtlamaların sürmesinin Gazze’de 1,5 milyondan fazla kişinin gıda güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi!
Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi!

Gündem

Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi!

Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi
Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi

Gündem

Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi

Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı
Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı

Dünya

Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı

Gazze'de son 24 saatte 7 şehit
Gazze'de son 24 saatte 7 şehit

Dünya

Gazze'de son 24 saatte 7 şehit

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 134'e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 134'e yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 134'e yükseldi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden müthiş destek: Gazze'de 290 bin kişilik iftar yemeği!
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden müthiş destek: Gazze'de 290 bin kişilik iftar yemeği!

Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden müthiş destek: Gazze'de 290 bin kişilik iftar yemeği!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Hamas niçin duruyor. İsrail’i tam vurma zamanı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23