ABD, İran savaşına 2 günde servet akıttı

Yeniakit Publisher
ABD ordusunun, İran'ı hedef alan saldırıların ilk 2 gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandığı ifade edildi. Amerikan basını, İran konusunda Başkan Trump'a yönelik eleştirilerin arttığı bir ortamda gündeme gelen faturanın Kongre içindeki endişeleri artıracağına dikkati çekti.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun İran saldırılarının mali tablosuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Yetkililer, Pentagon'un tahminlerine göre, İran'a yönelik ilk 2 günde yapılan saldırılarda 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığını belirtti.

Bu rakamın oldukça yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, bu rakamın detaylarının pazartesi günü Kongre'ye iletildiğini kaydetti.

 

TRUMP İÇİN KRİTİK GÜNLER

WP, İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerin arttığı bir ortamda gündeme gelen faturanın Kongre içindeki endişeleri artıracağına ve yönetimin Kongre'den İran için ilave bütçe istemesi durumunda bu yüksek rakamın tartışmaları alevlendireceğine dikkati çekti.

Yetkililer, Amerikan ordusunun hangi silahları kullandığına ilişkin detaya girmezken, gelişmiş çok sayıda silah ve mühimmatın çok hızlı şekilde kullanıldığını belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun herhangi bir mühimmat sıkıntısı içinde olmadığını ve "istedikleri kadar uzun süre İran'a saldırıları sürdürebileceklerini" dile getirmişti.

