Bağdat yönetimi düğmeye bastı! Hava sahasını İHA'lara kapatıyor

Irak, son yıllarda stratejik noktalara yönelik artan saldırıların ardından hava savunma sistemlerini modernize etmek için tarihi bir adım attı. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliğini tehdit eden insansız hava araçlarına (İHA) karşı yeni bir kalkan oluşturulması kararı aldı.

Irak hükümetinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılacak savunma sistemi satın alma kararı verdiği bildirildi.

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

 

Burada alınan karar kapsamında İçişleri Bakanlığı'na insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılacak savunma sistemi satın alınması için yetki verildi.

Irak’ta son yıllarda özellikle askeri üsler, diplomatik misyonlar ve güvenlik tesisleri çevresinde insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırılar güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi.

