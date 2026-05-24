Trump telefon açtı! İran duyurusu bekleniyor!

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin beklentiler güçlenirken, Washington ile Tel Aviv hattında dikkat çeken bir görüş ayrılığı iddiası gündeme geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran dosyasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre görüşmenin merkezinde, Katar ve Pakistan öncülüğünde, bölgedeki diğer arabulucuların katkısıyla hazırlanan revize edilmiş barış planı taslağı yer aldı. Söz konusu planın, ABD ile İran arasında savaşı resmen sona erdirecek yeni bir diplomatik süreci başlatmayı amaçladığı belirtiliyor.

ABD ve İran arasında Pakistan aracılığında gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşma sağlanmak üzere.

Washington ile Tahran yönetimlerinin savaşın tamamen sona erdirilmesi için 60 gün boyunca yürütülecek müzakere sürecini başlatacak bir mutabakat zaptı imzalamasının bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Netanyahu ile çok iyi geçen bir telefon görüşmesi yaptım" dedi.

Başbakan Netanyahu'nun, ABD ile İran müzakerelerine ilişkin koalisyon ortakları ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam acil toplantı yapacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." açıklaması yapmıştı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, müzakereler kapsamında İran ile ABD arasında mesaj alışverişini yürütmek üzere dün ve bugün Tahran'da temaslarda bulunmuştu.