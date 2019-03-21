Trump: Tarife tehdidi Çin'i daha gayretli yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasının ortaya çıkmaya başladığını, ABD'nin ticaret müzakerecilerinin yakında Çin'e gideceklerini söyledi.

Beyaz Saray'da gazeteciler ile bir araya gelen Trump, tarife tehdinini Pekin'i bir ticaret anlaşması için daha gayrekli, istekli hale getirdiğini savundu.

"İyi bir anlaşma olacak"

Trump açıklamasında, "Çin ile bir anlaşma yapmak istiyoruz ve bir anlaşma yapılacağından umutluyuz. Eğer bir anlaşma olmaz ise, o da kabulümüz. Eğer bir anlaşma olur ise bu iyi bir anlaşma olacak. Kötü bir anlaşma olamaz" ifadelerini de kullandı.